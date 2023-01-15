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السياسية

الرئيس يون يصل إلى الإمارات ويلتقي مع نظيره الإماراتي

Write: 2023-01-15 07:36:14Update: 2023-01-15 07:56:59

الرئيس يون يصل إلى الإمارات ويلتقي مع نظيره الإماراتي

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس السبت في زيارة رسمية. وكان في استقبال "يون" لدى وصوله في مطار الرئاسة في أبو ظبي عدد من وزراء حكومة الإمارات، بمن فيهم وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان".

وخلال الزيارة التي ستمتد عدة أيام، سيلتقي الرئيس "يون" برئيس دولة الإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، حيث من المقرر أن يبحث الرئيسان الكوري والإماراتي علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

كما ستتطرق المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مع عدد من المسؤولين في الإمارات، وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية. 

ويرافق الرئيس "يون" في زيارته ممثلون عن حوالي 100 شركة رائدة، مثل رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس شركة "هيونداي موتور" "تشونغ أوي سون"، حيث يسعى "يون" إلى دعم توسع الشركات الكورية الجنوبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل التعاون المحتمل مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.
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