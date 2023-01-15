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السياسية

وزارة الخارجية تؤكد وجود مواطنين من كوريا الجنوبية على قائمة ركاب طائرة ييتي المنكوبة

Write: 2023-01-15 17:31:59

وزارة الخارجية تؤكد وجود مواطنين من كوريا الجنوبية على قائمة ركاب طائرة ييتي المنكوبة

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة أن مواطنين كوريين جنوبيين كانا مسجلين ضمن قائمة ركاب طائرة شركة "ييتي" للطيران والتي سقطت بعد مغادرتها العاصمة النيبالية "كاتماندو" في حوالي الساعة 10:30 صباحا يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الخارجية إنها تخطط لإرسال موظف من سفارة كوريا الجنوبية في "كاتماندو" إلى موقع الحادث، كما ستشكل فريق استجابة في سيول.

ووفقا لمتحدث باسم شركة "ييتي" للطيران، فقد سقطت الطائرة قبيل هبوطها في مطار "بوخارا"، وكانت تقل 72 شخصا من بينهم 4 من أفراد الطاقم.

ومن بين حوالي 10 أجانب كانوا على متن الطائرة، ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن منهم اثنين كوريين جنوبيين و5 هنود و4 روس.

وقد حشدت السلطات النيبالية المئات من عمال الإنقاذ والمروحيات ضمن جهود البحث التي تبذلها، وورد أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 جثة حتى الآن.
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