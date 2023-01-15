الرئيس يون يؤكد على اتساع آفاق التعاون الكوري الإماراتي في الفترة المقبلة

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "يون سوك يول"، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، على أن القوة الكامنة في علاقات التعاون بين كوريا والامارات كبيرة جدا. وجاء ذلك في مقابلة مكتوبة أجرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية اليومية مع "يون"، حيث أوضح الرئيس أن آفاق التعاون الكوري الإماراتي في الفترة المقبلة كبيرة جدا، نظرا لعلاقة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.وقال الرئيس "يون" إن التعاون بين بلاده والإمارات سيساهم في تعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة العالمي، وفي دعم صناعة المدن الذكية، لافتًا إلى أنه يعتبر زيارته للإمارات التي بدأت أمس فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين، ليشمل جهودهما الثنائية لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز العمل المناخي بين دول العالم.كما أشار "يون" إلى أنه عندما يتم الجمع بين تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء وتشغيل مدينة "مصدر" «كواحدة من أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم» مع تكنولوجيا المعلومات الكورية ذات المستوى العالمي، وبناء البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، فمن المتوقع أن يحقق البلدان إنجازات كبيرة في العالم في صناعة المدن الذكية العالمية.وأضاف "يون" قائلا إن العلاقات مع دول الخليج لها أهمية كبيرة في مجال أمن الطاقة، نظرا لأن كوريا تستورد أكثر من 50% من نفطها من الخليج، مشيرا إلى أن كوريا واحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام في العالم.