الرئيس يون يزور النصب التذكاري العسكري الإماراتي ومسجد الشيخ زايد

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زار الرئيس "يون صوك يول" اليوم الأحد النصب التذكاري العسكري في أبو ظبي، كما زار أكبر مسجد في البلاد.وجاءت زيارة "يون" إلى النصب التذكاري المسمى بـ "واحة الكرامة" بعد يوم من وصوله إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام. وكتب في سجل الضيوف قائلا: "أعبر عن احترامي للأبطال الذين ضحوا بأنفسهم لبلدهم وللسلام العالمي"، مضيفا: "تبدأ الإمارات العربية المتحدة من هنا".ورافقته في زيارته السيدة الأولى "كيم كون هي".كما زار الرئيس وزوجته مسجد الشيخ زايد الكبير، وهو أكبر مسجد في الدولة ويحمل اسم أول رئيس للإمارات العربية المتحدة.وكتب "يون" في سجل الضيوف بالمسجد: "ستتعاون كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بعزم من أجل تحقيق السلام والازدهار في العالم بروح من التسامح والوئام".