كوريا والإمارات تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة إلى أعلى مستوى

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اتفق الرئيس الكوري "يون سوك يول" ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" على زيادة تطوير "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين إلى أعلى مستوى، خلال اجتماع القمة التي عُقدت اليوم الأحد.وعلق الرئيس "يون"، الذي وصل إلى أبو ظبي في اليوم السابق في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، آماله في أن يكون اجتماعهم نقطة انطلاق لتعزيز التعاون فيما يتجاوز المجالات الرئيسية الأربعة للطاقة النووية والطاقة والاستثمار وصناعة الدفاع.وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد آل نهيان"، إن بلاده مستعدة للعمل مع سيول في كافة المجالات، بما فيها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الدفاع، وتغير المناخ، والفضاء، والتحول الرقمي، والزراعة الذكية، والأمن الغذائي.كما قبل رئيس الإمارات دعوة "يون" إلى زيارة كوريا الجنوبية في غضون هذا العام، واصفا كوريا بأنها وطنه الثاني.