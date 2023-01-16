كوريا والإمارات تبرمان العديد من مذكرات التفاهم في تعزيز التعاون المشترك

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أبرمت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة أكثر من اثنتي عشرة مذكرة تفاهم أمس الأحد تستهدف في الغالب جذب استثمارات إماراتية في كوريا وتعزيز التعاون في الطاقة النووية والطاقة والصناعات الدفاعية.ووقع بنك التنمية الكوري وشركة "مبادلة" للاستثمار، التي تعد ثاني أكبر صندوق حكومي في أبوظبي، افتاقية مشاركة استثمارية استراتيجية للاستثمار المشترك في الشركات الواعدة في كوريا الجنوبية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد الكوري وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، "طاقة"، بهدف زيادة مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات شركة الطاقة الحكومية الإماراتية.وفي محاولة لتعزيز الإمدادات الآمنة للنفط، تم توقيع مذكرة تفاهم لمؤسسة النفط الوطنية الكورية لجلب وبيع النفط الخام من شركة بترول أبوظبي الوطنية، وكذلك منح كوريا أولوية في الشراء خلال الأزمات. وفيما يتعلق بمنشآت الطاقة النووية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتقديم عطاءات مشتركة لطلبات البناء في الأسواق الخارجية.كما أعلنت سيول وأبو ظبي عن إعلان مشترك لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة من خلال اتفاقية مشاركة استراتيجية شاملة في الطاقة.