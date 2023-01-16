الرئيس يون يؤكد أن ثقة الإمارات في كوريا الجنوبية لن تُنسى

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قال الرئيس "يون صوك يول" إنه لن ينسى ثقة الرئيس الإماراتي في كوريا الجنوبية. وأدلى يون بهذه التصريحات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، في إشارة على ما يبدو إلى تصريح لرئيس الإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، أشار فيه إلى ثقة بلاده في كوريا الجنوبية كسبب وراء تعهده باستثمار 30 مليار دولار أمريكي في الشركات الكورية.وقال يون، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت أول من أمس السبت، كأول رئيس كوري جنوبي يقوم بذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980، إن مباحثات القمة التي عقدها مع رئيس الإمارات في وقت سابق من يوم أمس، شهدت ضيافة خاصة من قبل الرئيس الإماراتي.وأضاف يون أن ثقة أبوظبي في سيول سوف تتأكد من خلال التعاون الاستراتيجي الثنائي في مجال الطاقة النووية، والصناعات الدفاعية وقطاعات الطاقة الهيدروجينية والشمسية، وقد ثبت معناها من خلال مختلف التبادلات والتعاون في المجالات العسكرية والثقافية.وخلال مباحثات القمة بين الرئيسين في القصر الرئاسي في أبو ظبي، قرر الجانبان تطوير علاقات "المشاركة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين إلى أعلى مستوى. وقدم الرئيس الإماراتي تعهدا باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار خلال الاجتماع، وقال إن هذا يستند إلى ثقة بلاده في كوريا الجنوبية، التي تحفظ وعودها تحت أي ظرف من الظروف.