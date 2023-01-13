كوريا واليابان تعقدان جولة أخرى من المباحثات حول تعويض ضحايا العمل القسري

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عقدت سلطات الشؤون الخارجية الكورية واليابانية اليوم الاثنين في طوكيو جولة أخرى من المباحثات على مستوى مدير حول سبل حل قضية تعويضات ضحايا العمل القسري خلال فترة الاستعمار الياباني.وحضرت المباحثات عن الجانب الكوري مديرة إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية "سوه مين جونغ"، فيما مثل الجانب الياباني مدير إدارة شؤون آسيا والمحيطات "داكيهيرو فوناكوشي".وقدم الجانب الكوري لنظيره الياباني شرحا عن رؤيته لحل قضية تعويضات ضحايا العمل القسري، والذي صاغته الحكومة الكورية في منتدى مفتوح عقد في سيول يوم الثاني عشر من يناير الجاري.وبموجب الرية الكورية، سيقوم صندوق دعم ضحايا العمل القسري بدفع التعويضات للضحايا نيابة عن الشركات اليابانية التي أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما في عام 2018 أمرتها به بدفع التعويضات للضحايا.ودعا الجانب الكوري الحكومة اليابانية إلى الاستجابة الجدية لمشروع الحل الذي صاغته الحكومة الكورية.وطبقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية، فإن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية أن تقوم الشركات اليابانية بتقديم تبرعات مالية لصندوق دعم ضحايا العمل القسري.وكانت الجولة الأولى من هذه المباحثات قد عقدت يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي في طوكيو.