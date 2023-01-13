انخفاض عدد سكان كوريا للعام الثالث على التوالي

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تبين أن عدد سكان كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا للعام الثالث على التوالي، بينما شهد عدد الأسر المكونة من فرد واحد زيادة ليصل إلى 10 ملايين أسرة، وتجاوزت حصة النساء المسنات من إجمالي عدد السكان 20% لأول مرة.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن أمس الأحد، بلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و439 ألفا و38 نسمة حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 199 ألفا و771 نسمة مقارنة بنهاية العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد السكان الذكور انخفض للعام الرابع على التوالي، فيما شهد عدد السكان الإناث انخفاضا للعام الثاني على التوالي.وبهذا بلغ الفرق في عدد السكان الذكور والإناث 165 ألفا و136، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن تجاوز لأول مرة عدد السكان الإناث نظيره للذكور في عام 2015، حيث بلغ عدد السكان الإناث 25 مليونا و802 ألفا و87، وعدد السكان الذكور 25 مليونا و636 ألفا و951.وقال التقرير إن عدد الأسر المكونة من فرد واحد شهد زيادة، لتصل حصتها من إجمالي عدد الأسر في كوريا الجنوبية إلى 41%، أي 9 ملايين و724 ألفا و256 أسرة، فيما شهد عدد الأسر المكونة من 3 أو 4 أفراد انخفاضا مستمرا.وحسب الفئات العمرية، مثلت فئة الخمسينيات من العمر الحصة الأكبر من عدد سكان البلاد بنسبة 16.7%، في الوقت الذي شهد فيه عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما زيادة في العام الماضي.وبلغت حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد السكان 18% في نهاية العام الماضي.