إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 12 أسبوعا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 ألفا و144 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 29 مليونا و821 ألفا و35 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 64 إصابة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، منها 41 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الصين.وشهد عدد الإصابات الجديدة انخفاضا بمقدار 4 آلاف و900 إصابة مقارنة بيوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال فترة أسبوع 42 ألفا و206 إصابة.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 11 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 510 أشخاص، بينما زاد عدد الوفيات بمقدار 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و984 حالة وفاة حتى الآن.