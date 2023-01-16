انتشار فيروس كورونا في كوريا يُظهر المزيد من علامات التباطؤ

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أظهرت الموجة الأخيرة من انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية المزيد من علامات التباطؤ، حيث انخفض عدد الإصابات اليومية بما يزيد عن أربعة آلاف حالة يوم السبت مقارنة باليوم الأسبق.وقال المقر المركزي لمكافحة الأمراض إنه حتى الساعة 12:00 من صباح يوم الأحد، ثبتت إصابة 32 ألفا و570 شخصا، ليصل المجموع التراكمي إلى 29 مليونا و807 آلاف. ومن بين 104 حالات إصابة لدى القادمين من الخارج، كان 62% من الصين.وقد انخفض العدد اليومي بأربعة آلاف و129، من 36 ألفا و699 يوم الجمعة، وهو أقل عدد لأيام السبت منذ 23 أكتوبر 2022. وانخفض أيضا عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى 499 مريضا، ليقل عن مستوى 500 لأول مرة منذ 17 ديسمبر من العام الماضي.وتوفي 37 شخصا بسبب الفيروس، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 32 ألفا و949 حالة وفاة.