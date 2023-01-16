كوريا تتعرض لموجة باردة بدءا من اليوم الاثنين

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استمر تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء مقاطعة "كانغ وان" التي تقع في شرق كوريا الجنوبية، أمس الأحد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية زيادة بمعدل عشرة سنتيمترات على المنطقة حتى صباح اليوم الاثنين.وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من تساقط الثلوج بغزارة في خمس مناطق، تشمل "يانغ يانغ" و"كو صونغ" و"سوك تشو" والمناطق الجبلية الوسطى والشمالية بالمقاطعة.ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الشرقية والشمالية من مقاطعة "كيونغ كي"، والمناطق الشمالية من مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ثلوجا بمعدلات تبلغ حوالي سنتيمتر واحد، في حين سيقل معدل تساقط الثلوج في سيول وإنتشون عن 0.1 سنتيمتر. وسوف يؤدي الهواء البارد الذي سيدخل من جهة الشمال الغربي إلى انخفاض درجات الحرارة، لتصل درجات الحرارة الصباحية بين سالب 12 درجة مئوية وصفر درجة مئوية على مستوى البلاد.وسوف تنخفض درجة الحرارة الصغرى في سيول إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر. وسوف تصدر هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن الموجة الباردة للمناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من سيول. ويتم إصدار التحذير من "الموجة الباردة" عندما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصباحية إلى ما دون 12 درجة مئوية تحت الصفر ليومين متتاليين على الأقل.