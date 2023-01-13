يون يزور الوحدة العسكرية الكورية في الإمارات

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زار الرئيس "يون صوك يول" أمس الأحد وحدة "أخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات. وحث يون، خلال لقائه بقوات وحدة التدريب "أخ"، على الخدمة في الإمارات وكأنها بلدهم، واصفا الإمارات بأنها "دولة شقيقة"، ومؤكدا على أن أمنها القومي وأمن كوريا الجنوبية هما نفس الشيء.وقال إن عدو الإمارات وأكبر تهديد لها هو إيران، بينما عدو كوريا الجنوبية هو كوريا الشمالية، حيث أجرى مقارنة بين الأوضاع المماثلة في البلدين.وتحدث الرئيس الكوري الجنوبي عن الزيارة في منشور على فيسبوك في وقت لاحق من يوم أمس، قائلا إن شجاعة وعاطفة وحدة "أخ" التي تتدرب وتعمل جنبا إلى جنب مع القوات الإماراتية من أجل أمن دولة شقيقة، هي القوة التي تحمي كوريا الجنوبية.وقد تمت تسمية الوحدة بالكلمة العربية "أخ" تعبيرا عن العلاقات بين البلدين، وتمركزت في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 للمساعدة في تدريب قواتها وحماية السكان الكوريين الجنوبيين في حالة نشوب نزاع مسلح.