ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة النيبالية إلى 68 وفقدان كورييْن

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ارتفع عدد الركاب الذين تأكدت وفاتهم في حادث تحطم طائرة في نيبال يوم الأحد إلى 68. ونقلت وسائل الإعلام في الداخل والخارج يوم أمس الأحد عن هيئة الطيران المدني النيبالية قولها إنه تم التأكد من مصرع 68 على الأقل من بين 72 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تديرها خطوط "يتي" الجوية النيبالية.وكان 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة عندما تحطمت في مدينة "بوخارا" في وسط نيبال، والتي تعتبر بوابة جبال الهيمالايا، بعد مغادرتها العاصمة النيبالية "كاتماندو" صباح أمس الأحد. وكان من بين الركاب حوالي 15 أجنبيا، بمن في ذلك كوريان جنوبيان وخمسة هنود وأربعة روس.ولم يتحدد بعد ما إذا كان الكوريان الجنوبيان على قيد الحياة أم لا. وأكدت وزارة الخارجية في سيول أن الكورييْن الجنوبيين كانا على قائمة الركاب، وشكلت فريق عمل وقت لاحق لمتابعة الوضع. وفي غضون ذلك، ألغيت مهمة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد حلول الظلام أمس الأحد، على أن تُستأنف اليوم.