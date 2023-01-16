المحلية مصرع امرأة وإصابة 3 في حادث تصادم بين عشرات المركبات

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 17 آخرين، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، في حادث تصادم كبير على طريق سريع فى منطقة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" ليلة أمس الأحد.

وصرحت مصادر في الشرطة وسلطات الإطفاء بأن الحادث وقع في الساعة 9:10 مساء بالقرب من نفق "تشوك صون نيونغ" على الطريق السريع الذي يربط مدينتيْ "كوري" و"بوتشون".

وأوضحت المصادر أن حوالي 40 مركبة قد تضررت بسبب الحادث، وقد يرتفع هذا العدد بشكل أكبر مع إجراء المزيد من التحقيقات التي تستهدف التعرف على سبب الحادث.

وتم الإعلان عن وفاة امرأة يفترض أنها في الأربعينيات من العمر بعد نقلها إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية، بينما أصيب ثلاثة رجال بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي.

وحشدت سلطات الإطفاء فرق الاستجابة الطارئة لجهود الإنقاذ، حيث أرسلت 48 مركبة و130 فردا إلى مكان الحادث.

