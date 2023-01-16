كوريا تسجل ارتفاعا قياسيا في صادرات ألبومات الموسيقى

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سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا في صادراتها من الألبومات الموسيقية خلال العام الماضي وسط تزايد شعبية الكيبوب.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن حجم الصادرات من الألبومات الموسيقية في عام 2022 قد بلغ البلاد 233.11 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالعام الأسبق. وتجاوزت قيمة الشحنات الصادرة من الألبومات الموسيقية الكورية مستوى 40 مليون دولار لأول مرة في عام 2017، ثم استمرت في النمو لتتجاوز 100 مليون دولار في عام 2020، و200 مليون دولار في عام 2021.وحسب الدول، كانت اليابان أكبر مستورد للألبومات الكورية خلال العام الماضي بقيمة 85.74 مليون دولار، وتلتها الصين بـ51.33 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ38.88 مليون دولار. واحتلت تايوان وهولندا وتايلاند وهونغ كونغ وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا المراكز العشرة الأولى.