إحالة باحثين سابقين مشتبه بتسريبهم تقنية جديدة لأشباه الموصلات للمحاكمة

Photo : KBS News

تمت إحالة باحثين سابقين للمحاكمة بتهمة تسريبهم تقنية جديدة إلى الصين، خاصة بمعدات أشباه الموصلات، كانت قد طورتها شركة "سيميس" التابعة لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وقالت الشرطة إن هؤلاء الباحثين السابقين قد سربوا الخريطة التصميمية لمعدات أشباه الموصلات إلى الصين.وكانت شركة "سيميس" قد نجحت من خلال تلك التقنية في تطوير معدات لتنظيف رقائق أشباه الموصلات باستخدام ثاني أكسيد الكربون لأول مرة على مستوى العالم.وقال مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة "سو وان" اليوم الاثنين إنه أحال 5 أشخاص، منهم باحثان سابقان في شركة "سيميس"، للمحاكمة بتهمة انتهاكهم قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.وقام هؤلاء المتهمون بإنشاء شركة لمعدات أشباه الموصلات بعد استقالتهم من شركة "سيميس" في عام 2019، وحصلوا على الخريطة التصميمية لمعدات أشباه الموصلات بطريقة غير شرعية، ونقلوها إلى الصين من خلال وسيط تقني مقابل 120 مليار وون، أي حوالي 100 مليون دولار، مما تسبب في تعرض الشركة لخسائر مادية تصل قيمتها إلى حوالي 53.5 مليار وون.وقال مكتب المدعي العام إن تسريب هذه التقنية قد يؤدي إلى إضعاف القوة التنافسية لأشباه الموصلات من إنتاج شركة "سام سونغ"، وبالتالي تعرض الصناعات الكورية لخسائر مالية تصل إلى مليارات الدولارات.