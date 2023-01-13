باتشنكو يفوز بجائزة أفضل دراما بلغة أجنبية في حفل جوائز اختيار النقاد

Photo : YONHAP News

فاز المسلسل الكوري "باتشنكو" بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني بلغة غير الإنغليزية في الدورة الثامنة والعشرين لحفل جوائز اختيارات النقاد الأمريكيين، الذي أقيم أمس الأحد في مدينة لوس أنجلوس.وقد تنافس المسلسل الكوري "باتشنكو"، وهو مسلسل أصلي لتلفزيون آبل بلاس، مع المسلسل الكوري الآخر "المحامية الغريبة يونغ او"، وبعض المسلسلات الأجنبية المتميزة الأخرى، منها "1899"، و"رئيسة الوزراء برغيت"، و"كليو"، و"طهران".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها مسلسل تلفزيوني كوري بجائزة أفضل مسلسل بلغة غير الإنغليزية في حفل جوائز اختيارات النقاد، بعد أن فاز المسلسل "لعبة الحبار" بالجائزة في العام الماضي.وتدور قصة المسلسل "باتشنكو" من بطولة الممثل "لي مين هو" والممثلة "يون يوه جونغ" حول آمال وأحلام عائلة كورية مهاجرة من خلال أربعة أجيال، حيث غادروا وطنهم سعيا إلى الحصول على حياة أفضل.