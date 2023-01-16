الرئيس يون يدعو إلى التعاون مع الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني

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قال الرئيس "يون صوك يول" اليوم الاثنين إنه يجب على كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة العمل معا لتحقيق الحياد الكربوني وتطوير مصادر الطاقة النظيفة.ووجه "يون" تلك الدعوة خلال كلمة رئيسية في حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وهي منصة عالمية لقادة العالم، حيث يضعون استراتيجيات لمواجهة تغير المناخ.وأكد "يون" أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا والإمارات إذا امتدت إلى التعاون في تحقيق الحياد الكربوني، فسيتمكن البلدان من تعزيز الريادة في المجتمع الدولي وخلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة في الشرق الأوسط تعلن في عام 2021 هدفها لتحقيق حياد الكربون.وذكر "يون" بناء المدن الذكية كمجال آخر للتعاون يمكن للبلدين العمل فيه معا، داعيا إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الكورية ذات المستوى العالمي، ومن تجربة الإمارات في بناء وتشغيل مدينة "مصدر"، وهي مجتمع حضري منخفض الكربون من المقرر إقامته في أبو ظبي.كما عرض "يون" بعض جهود كوريا الجنوبية لتصبح دولة محايدة للكربون بحلول عام 2050، بما في ذلك الاستعادة السريعة لمنظومة الطاقة النووية وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين.وقال "يون" إن سيول ستضع خطة رئيسية وطنية لحياد الكربون والنمو الأخضر هذا العام، والتي ستتضمن طرقا محددة للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري بحسب القطاع والسنة.