الرئيس يون يحضر حفل تشغيل المفاعل الثالث في محطة براكة للطاقة النووية

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حضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، حفل تشغيل المفاعل الثالث في محطة "براكة" النووية في الإمارات، اليوم الاثنين.وفي أثناء الحفل قال "يون" إن محطة "براكة" للطاقة النووية تحمل إشارة كبيرة ترمز الى علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا والإمارات.يشار الى أن محطة "براكة" للطاقة النووية هي أول محطة نووية في الخارج تحصل كوريا الجنوبية على عقد إنشائها، وذلك في عام 2009، كما أنها أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط.وقد تم حتى الآن تشغيل مفاعليْن من بين 4 مفاعلات في تلك المحطة، وعندما يتم تشغيل جميع المفاعلات الأربعة ستكون المحطة قادرةً على توفير ما يصل إلى 25% من إجمالي الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال الرئيس "يون" في الحفل إنه قد حان الوقت لكوريا والإمارات للعمل معا بناءً على نجاح محطة "براكة"، في خلق نتائج موسعة، مثل التعاون النووي الإضافي، والدخول المشترك في مشروعات إنشاء المحطات النووية في دولة ثالثة.كما أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن تكون زيارته الرسمية الحالية للإمارات بمثابة نقطة تحول للبلدين من أجل السعي إلى تعاون شامل واستراتيجي في مجال الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة وتخزين الكربون، بما يتجاوز الطاقة النووية.