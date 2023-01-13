كوريا والإمارات تؤكدان على ترسيخ المشاركة الاستراتيجية الخاصة بينهما

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بيانا مشتركا في أعقاب مباحثات القمة بينهما في قصر الوطن في أبوظبي، أمس الاثنين، حيث أكد الجانبان على أهمية ترسيخ وتطوير المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي في أربعة مجالات رئيسية، هي: الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية، فضلاً عن التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الفضاء، والصناعات الناشئة، والمجال الثقافي، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأعلنت الإمارات في البيان المشترك عن التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في كوريا الجنوبية.كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في مجالات البحوث المشتركة، والتحول الرقمي، ووسائل التنقل المستقبلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات والشبكات والأمن السيبراني، وإطلاق مشاركة استراتيجية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وأشار الجانبان أيضا إلى ضرورة مواصلة جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أعادا التأكيد على أن الطموحات النووية لكوريا الشمالية تشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وللسلم والأمن الدوليين.وجدد الطرفان التأكيد على الحاجة إلى رد حازم وموحد من قبل المجتمع الدولي على الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية. وسلط الرئيس يون الضوء في هذا السياق على "المبادرة الجريئة" التي أطلقتها حكومته والتي تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وجعلها منطقة سلمية ومزدهرة.