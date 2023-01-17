يون يتوجه إلى سويسرا بعد اختتام زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة

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يختتم الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الثلاثاء أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يتوجه إلى سويسرا.وبحسب مكتب يون، سيحضر الرئيس منتدى الرؤية المستقبلية في دبي صباح اليوم بتوقيت الإمارات، حيث يعبر عن استعداد كوريا الجنوبية للمساهمة في ازدهار البشرية من خلال العلوم والتكنولوجيا والتحالفات الدولية.ومن المقرر أن يسافر الرئيس يون بعد ذلك إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس، حيث يلتقي بالرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش منتدى تعزيز الاستثمار في كوريا الجنوبية.كما سيلقي الرئيس خطابا خاصا في منتدى دافوس يوم الخميس، حيث يعرض أفكارا للتعاون والتضامن الدوليين في تعزيز سلاسل التوريد، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبناء نظام رقمي، مع تحديد دور كوريا والتزامها بتحقيق تلك الأهداف.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يحضر فيها رئيس كوري جنوبي ذلك المنتدى.