أسعار المساكن في كوريا تشهد أكبر انخفاض في ديسمبر منذ عام 2003

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شهدت أسعار المساكن في كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في شهر ديسمبر الماضي، منذ تجميع البيانات ذات الصلة لأول مرة في عام 2003. ووفقا لمجلس العقارات الكوري أمس الاثنين، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 1.98% في ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر الأسبق، ليستمرالاتجاه الهبوطي في الأسعار للشهر السابع على التوالي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار المساكن في سيول بنسبة 1.96%، وفي المنطقة الحضرية الكبرى بنسبة 2.6%، مسجلة أكبر انخفاض منذ 19 عاما أيضا. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الزيادات المستمرة التي قررها البنك المركزي الكوري في سعر الفائدة، والتي ساهمت في حدوث انخفاض حاد في معاملات الإسكان، حيث يتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه حتى مع إعلان إدارة يون عن تدابير لتخفيض الضرائب وتخفيف القيود الأخرى ذات الصلة.