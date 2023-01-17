النيابة تطالب بالإعدام والسجن المؤبد لمتهميْن في جريمة قتل وسرقة في عام 2001

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طالبت النيابة العامة أمس الاثنين بتوقيع عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة على اثنين من المشتبه بهم في جريمة قتل وعملية سطو على بنك، وقعت قبل أكثر من 20 عاما.وفي جلسة استماع لمحكمة منطقة ديجون، طالب الادعاء بتوقيع عقوبة الإعدام على "لي سونغ مان" والسجن مدى الحياة على "لي جونغ هاك" لإطلاق النار على أحد موظفي بنك حتى الموت وسرقة 300 مليون وون في ديجون في ديسمبر 2001، باستعمال مسدس عيار 38 في تلك الجريمة، والذي تم سلبه من ضابط شرطة قبل شهرين من السرقة.وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما في 25 أغسطس 2022، بعد 22 عاما من الجريمة، بعد أن قامت الشرطة بمطابقة عينات الحمض النووي من الأقنعة والمناديل التي عثر عليها داخل سيارة استخدمت في الجريمة، وتلك التي تم العثور عليها مؤخرا من غرفة ألعاب غير قانونية في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" المجاورة.وسوف تُعقد جلسة للنطق بالحكم يوم 17 فبراير القادم.