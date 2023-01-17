تأكيد مصرع كورييْن في حادث تحطم الطائرة النيبالية

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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الاثنين بشكل مبدئي أن جثتي ضحيتين في حادث الطائرة في نيبال يوم الأحد تعودان لمواطنين كوريين جنوبيين.وقالت الوزارة إن القنصل الكوري في نيبال زار مستشفى محليا في مدينة "بوخارا" حيث تم إحضار رفات الضحايا، وتوصل إلى ذلك التقييم بعد فحص متعلقاتهما. وأضافت الوزارة أن السلطات النيبالية تخطط لنقل جثث الضحايا الأجانب إلى العاصمة "كاتماندو"، حيث سيتم تأكيد هوياتهم رسميا من خلال اختبارات إضافية.ومن جانبها أرسلت وزارة الخارجية الكورية فريقا للاستجابة السريعة مكون من اثنين من المسؤولين إلى نيبال لدعم البعثة الدبلوماسية الكورية هناك وأقارب الضحايا.وكانت طائرة تابعة لشركة "يتي إيرلاينز"، تقل على متنها 72 راكبا، قد تحطمت بالقرب من مطار "بوخارا" الدولي أول من أمس بعد إقلاعها من "كاتماندو".وقد أصدرت هيئة الطيران المدني النيبالية بيانا يُدرج مواطنيْن كوريين جنوبيين على متن الطائرة، وأفيد لاحقا بأنهما أب وابنه.