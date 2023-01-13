طهران تنتظر توضيحا لتعليقات يون حول العلاقات الإيرانية الإماراتية

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تنتظر تفسيرا من حكومة كوريا الجنوبية بشأن وصف الرئيس الكوري "يون صوك يول" لإيران بأنها "عدو للإمارات العربية المتحدة".وقال تقرير نشرته أمس الاثنين وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" قال إن الوزارة تتابع بجدية تصريحات "يون" التي وصفها بأنها "غير دبلوماسية". وقال المتحدث الرسمي الإيراني إن تلك التصريحات تظهر عدم وعي رئيس كوريا الجنوبية بالعلاقات التاريخية بين إيران مع الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات، فضلا عن التطورات الإيجابية التي تحدث في هذه العلاقات. وأضاف المتحدث الإيراني أن بلاده تنتظر ردا من حكومة كوريا الجنوبية بخصوص هذا الأمر.وكان الرئيس الكوري قد أدلى بتصريحات يوم الأحد خلال زيارته لوحدة "أخ"، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية في الإمارات العربية المتحدة، قارن فيها بوضع كوريا الجنوبية المحفوف بالمخاطر مع كوريا الشمالية المجاورة، بعلاقات الإمارات بإيران، التي وصفها بأنها "الدولة الأكثر تهديدا" للإمارات. وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري إن يون أدلى بهذه التصريحات لتشجيع الجنود الكوريين الجنوبيين في الوحدة، مؤكدا على خطورة الوضع الأمني للإمارات، حيث شبه الأمن القومي للإمارات التي وصفها بـ"الدولة الشقيقة" لكوريا في الشرق الأوسط، بأمن كوريا الجنوبية نفسها.