المدير السابق لمجموعة سانغ بانغ أول الهارب يعود إلى كوريا

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عاد "كيم سونغ تيه" الرئيس الهارب السابق لمجموعة "سانغ بانغ أول" إلى كوريا الجنوبية من تايلاند بعد حوالي ثمانية أشهر من فراره من البلاد في أثناء إجراء تحقيقات معه بتهمة الفساد.ووصل كيم إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم الثلاثاء على متن طائرة تابعة لشركة آسيانا من بانغكوك، قبل نقله على الفور إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سو وان، المسؤول عن إجراء التحقيقات في اتهامات الفساد الموجهة إليه.وتأتي هذه العودة الطوعية بعد أسبوع من اعتقاله من قبل الشرطة التايلاندية في نادٍ للغولف بالقرب من بانغكوك، حيث كان على وشك الخضوع لمحاكمة بتهمة الإقامة بشكل غير قانوني في تايلاند.ويعد كيم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في العديد من قضايا الفساد رفيعة المستوى، بما في ذلك الاختلاس ودفع الرسوم القانونية لرئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بالوكالة، وإجراء تحويلات نقدية إلى كوريا الشمالية.وقبل صعوده على متن رحلة آسيانا، أدلى كيم بتصريحات للصحفيين نفى فيها جميع تلك الاتهامات، مدعيا أنه لم يجرِ حتى ولو مكالمة هاتفية واحدة مع "لي جيه ميونغ"، وأنه ليس لديه رقم هاتفه.