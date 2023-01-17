إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أقل مستوى منذ 13 أسبوعا

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استقر عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند نطاق 40 ألفا، وسط تباطؤ الموجة الأخيرة من الوباء في البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 40 ألفا و199 إصابة طوال يوم أمس، مما رفع العدد التراكمي للحالات في البلاد إلى حوالي 29 مليونا و861 ألفا.وقد ارتفع الرقم اليومي أمس بحوالي 26 ألفا مقارنة باليوم الأسبق ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد الاختبارات في يوم الاثنين. ومع ذلك، انخفض العدد بحوالي 20 ألفا مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي، كما انخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.ويعد الرقم المسجل بالأمس هو الأقل بالنسبة لأيام الاثنين منذ 13 أسبوعا، تحديدا منذ يوم 18 أكتوبر الماضي. وارتفع عدد الحالات التي تم اكتشافها بين القادمين من الخارج بمقدار 31 إصابة مقارنة بأول من أمس، ليصل إلى 95، منها 57 بين القادمين من الصين، أي بنسبة 60%، وسط تجدد انتشار الوباء في الآونة الأخيرة في الصين.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة والحرجة بمقدار سبعة مقارنة بأول من أمس، ليصل إلى 503 حالات، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة التراكمية إلى 33 ألفا و14 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.11%.