الرئيس الكوري يؤكد على أهمية روح الفريق بين الحكومة والشركات

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بوفد رجال الأعمال الذي اصطحبه في زيارته إلى الإمارات، حيث أكد على أن الحكومة والشركات روح واحدة وفريق واحد.وأقام الرئيس يون مأدبة عشاء للوفد الكوري الاقتصادي المكون من حوالي 130 من رجال الأعمال، في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" أمس، حيث قال إنه سيكرس جهوده لدعم الشركات الكورية حتى تمارس قدراتها كاملة في الأسواق العالمية.وأشار إلى أن كوريا تمكنت من التغلب على أزمة النفط الأولى في سبعينيات القرن الماضي من خلال اختراق أسواق دول الشرق الأوسط، مؤكدا أنها سوف تتمكن من إيجاد حلول للأزمات الصعبة الحالية.وقال إن الرئيس الإمارتي ورئيس الوزراء السعودي يعملان على التنويع الصناعي استعدادا لعصر ما بعد النفط، مشيرا إلى أنهما يسعيان لتنفيذ خطط طموحة، بما في ذلك مدينة مصدر ومدينة نيوم، استعدادا للمستقبل.كما أكد على أن لدى كوريا حاليا فرصة جديدة، مشيرا إلى أن الإنجازات التي أحرزها رجال الأعمال الكوريون ستفتح الطريق لتحقيق طفرة جديدة في الشرق الأوسط.وأوضح أن الرئيس الإماراتي قرر استثمار 30 مليار دولار في كوريا بناء على ثقته في كوريا التي تلتزم بوعودها في كل الظروف، والشركات الكورية التي تنفذ العقود تحت أي ظرف.واختتم كلمته قائلا إنه سيركز كل الجهود الدبلوماسية على الاقتصاد، مطالبا بإيجاد فرص أعمال جديدة باستمرار.