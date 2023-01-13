كوريا تؤكد على سعيها المستمر لتطوير العلاقات مع إيران

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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن تصريحات الرئيس لا تتعلق بالعلاقات بين الدول، بما في ذلك علاقات إيران مع غيرها من الدول، مطالبة بعدم تفسير تصريحاته بشكل غير ضروري.جاء ذلك بعد أن أدلى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بتصريحات حول العلاقات الإماراتية والإيرانية.وقالت الوزارة في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين إن تصريحات الرئيس كانت عبارة عن تشجيع للجنود الكوريين في الإمارات من أجل بذل أقصى الجهود لإتمام مهامهم هناك.وأضافت أن كوريا ظلت تتمتع بعلاقات صداقة وتعاون قديمة مع إيران منذ إقامة العلاقات الثنائية في عام 1962، مؤكدة على أن الحكومة الكورية تسعى باستمرار إلى تطوير العلاقات بين البلدين.وكان الرئيس الكوري قد أدلى بتصريحات أول من أمس الأحد خلال زيارته لوحدة "أخ" العسكرية الكورية المتمركزة في الإمارات، قارن فيها بوضع كوريا الجنوبية المحفوف بالمخاطر مع كوريا الشمالية المجاورة، بعلاقات الإمارات بإيران، التي وصفها بأنها "الدولة الأكثر تهديدا" للإمارات.