متسلقة الجبال كيم يونغ مي تصل إلى مركز القطب الجنوب دون إمدادات

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وصلت متسلقة الجبال الكورية "كيم يونغ مي" البالغة من العمر 42 عاما إلى مركز القطب الجنوبي بمفردها دون إمدادات لتصبح أول كوري في هذا المجال.وكانت كيم قد غادرت منطقة "هيركيوليز إين" في غرب القارة القطبية الجنوبية يوم 27 نوفمبر الماضي، وقطعت مسافة تبلغ حوالي ألف ومائة وخمسين كيلومترا، لتصل إلى مركز القطب الجنوبي اليوم بعد مرور 52 يوما من بدء رحلتها الاستكشافية.وقد قامت كيم بسحب زلاجة يزيد وزنها عن 100 كيلوغرام، وتحركت بمفردها للوصول إلى مركز القطب الجنوبي دون إمدادات من طعام أو معدات في منتصف الطريق.ويذكر أنه في عام 2004، كان فريق استكشافي كوري بقيادة متسلق الجبال "بارك يونغ صوك" قد نجح في الوصول إلى مركز القطب الجنوبي دون إمدادات، لكن كيم تعتبر أول كوري ينجح بمفرده في هذا النوع من الرحلات الاستكشافية، كما أنها حققت هذا الإنجاز الكبير بعد التغلب على الكثير من الصعوبات بما في ذلك الرياح القوية والبرودة القاسية والانحراف عن المسار.الجدير بالذكر أنها نجحت في تسلق أعلى سبع قمم رئيسية على كوكب الأرض من خلال تسلق جبل إفرست في عام 2008، وظلت تنشط كإحدى متسلقات الجبال الكوريات البارزات.