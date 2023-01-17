الرئيس يون يؤكد أن كوريا ستكون الشريك الأقرب والأكثر موثوقية للإمارات

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بنائب الرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" في دبي أمس الثلاثاء قبيل اختتام زيارته الرسمية للإمارات، حيث ناقش معه سبل التعاون بين البلدين.وفي أثناء اللقاء أشاد الرئيس "يون" بقيادة نائب الرئيس الإماراتي ورؤيته، واقترح أن تسهم كوريا والإمارات في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد العالمي.وأشار الرئيس يون إلى أن هناك تشابها بين البلدين من حيث مسيرة التنمية، فقد تطورت كوريا فيما يعرف باسم "معجزة نهر الهان"، بينما تطورت دبي فيما يعرف باسم "معجزة الصحراء"، وأكد على تقوية وتعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين من أجل الاستجابة للأزمات وحالة عدم اليقين على مستوى العالم.وأعرب الرئيس الكوري عن تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الصناعات المستقبلية، مثل الصناعات الفضائية والصناعات الرقمية والتكنولوجيا الخضراء، مؤكدا على أن كوريا ستصبح الشريك الأقرب والأكثر موثوقية بالنسبة للإمارات لتنفيذ المشروعات المستقبلية خلال الـ50 عاما القادمة.من جانبه قال نائب الرئيس الإماراتي إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس يون فرصة لتحقيق قفزة جديدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية. وأضاف أن كوريا ستكون شريكا رئيسيا في عملية تطوير دبي لتصبح ثالث أكبر مدينة على مستوى العالم بحلول عام 2033، معربا أيضا عن تطلعه لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.