الإعلان عن موعد رفع إلزامية ارتداء الكمامات في كوريا يوم الجمعة

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سيتم الإعلان عن موعد رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في كوريا الجنوبية، بعد غد الجمعة.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة سيعلن عن الجدول الزمني في هذا الشأن يوم الجمعة، موضحة أن القرار النهائي بشأن رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية سيتم اتخاذه بناء على المناقشات التي أجريت خلال الاجتماع العام للجنة الاستشارية للأمراض المعدية في وقت سابق وبعد إجراء مراجعات من قبل سلطات الحجر الصحي.وكانت السلطات الصحية الكورية قد قالت في وقت سابق إن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية سيتم تخفيضها إلى توصية غير ملزمة قانونيا من خلال مرحلتين، وسوف يتم تطبيق المرحلة الانتقالية الأولى اعتمادا على عدة معايير رئيسية بما في ذلك الإحصاء اليومي للإصابات وعدد الحالات الخطيرة.وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية أمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة "جونغ كي سوك" إنه قد تم استيفاء ثلاثة من بين المعايير الأربعة المحددة مسبقا، بما في ذلك الانخفاض في عدد الحالات الأسبوعية على مدار أسبوعين متتاليين، والانخفاض الأسبوعي في عدد الحالات الخطيرة وعدد الوفيات.