الكوريتان اشتباه في قيام أغنية كوريا الشمالية بسرقة أدبية من أغنية كيبوب

يُشتبه في أن أغنية كورية شمالية تم أداؤها أمام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال حفلة رأس السنة الجديدة التي أذاعها التلفزيون على الصعيد الوطني في كوريا الشمالية، قد نسخت أجزاء من أغنية كيبوب.

وقال "كانغ دونغ وان" أستاذ العلوم السياسية بجامعة "دونغ آه" في بوسان أمس الثلاثاء إن أداء المغني الكوري الشمالي الناشئ "جونغ هونغ ران" لأغنية "إنفي آس" يبدو أنه قد نسخ أجزاءً مهمة من أغنية فرقة "غيرل فريند" النسائية الكورية الجنوبية الصادرة في عام 2017 بعنوان "فينغر تيب".

وبتحليل الحفل الموسيقي الذي أقيم في استاد "الأول من مايو" في بيونغ يانغ يوم 31 ديسمبر، قال كانغ إن المقارنة بين الأغنيتين اللتين قام بهما خبير موسيقي كشفت عن أنه تم التعبير فيهما بنفس الطريقة، موضحا أنه يُنظر إلى ذلك فعليا على أنه "سرقة أدبية".

ويذكر أن أغنية "إنفي آس" هي كورية شمالية قديمة تم أداؤها ذات مرة خلال عرض ثقافي بين الكوريتين أقيم في "بان مون جوم" يوم 15 أغسطس من عام 1999.

ويشتبه في أن حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية هو الذي يقف وراء تلك الخطوة.

