نتفليكس تخطط لطرح 34 عملا كوريا في منصتها هذا العام

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قال تقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن شركة "نتفليكس" تخطط لطرح أكبر تشكيلة من الأعمال الكورية في منصتها خلال هذا العام.وقد أعلنت "نتفليكس" أمس الثلاثاء عن خطتها لعرض 34 عملا كوريا من الأفلام والمسلسلات والبرامج هذا العام، قائلة إن ذلك سيمثل أكبر تشكيلة من الأعمال الكورية المعروضة في منصة "نتفليكس" على الإطلاق.ومن بين الأعمال الكورية المخطط عرضها على منصة "نتيفليكس" هذا العام: 21 مسلسلا تلفزيونيا، و5 برامج ترفيهية، و6 أفلام سينمائية، وفيلميان وثائقيان.وقالت "إن بي سي نيوز" إن أكثر من 60% من مشتركي منصة "نتفليكس" قد شاهدوا أعمالا كورية في العام الماضي.واستمرت الشعبية العالمية للمحتويات الكورية في العام الماضي، حيث ظهرت المسلسلات والأفلام الكورية بانتظام في قائمة "نتفليكس" للأعمال العشرة الأولى عالميا في أكثر من 90 دولة.علاوة على ذلك، كان 3 من أكثر الأعمال مشاهدة على "نتفليكس" هي من كوريا الجنوبية.