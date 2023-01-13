الرئيس يون يروج للاستثمارات في كوريا في منتدى دافوس

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بعد وصوله إلى سويسرا قادما من الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق 4 أيام، سيحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيفتتح اليوم الأربعاء في مدينة دافوس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس كوري في هذا المنتدى منذ 9 سنوات.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الخطوة الأولى في جدول أعمال الرئيس "يون" في منتدى "دافوس" ستكون إقامة مأدبة غداء للرؤساء التنفيذيين للشركات الكورية والعالمية الرئيسية المشاركين في المنتدى، بمن فيهم رؤساء شركات "سام سونغ" و"إس كي" و"هيون ديه موتورز" الكورية، وشركات "إنتيل" و"آي بي إم" و"جي بي مورغان" الأمريكية.وخلال هذا اللقاء، سيقوم الرئيس "يون" بتقديم شرح للمشاركين حول سياسات الحكومة الكورية الاقتصادية التي تتركز على القطاع العام والسوق، بالإضافة إلى جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.كما سيلقي الرئيس كلمة في المنتدى يقترح فيها التعاون والتضامن الدوليين لتعزيز سلاسل التوريد الدولية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.وسوف يتم تنظيم فعاليات الأمسية الكورية للمشاركين في منتدى دافوس ضمن الجهود الرامية لدعم استضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة بوسان الكورية في عام 2030.