النيابة العامة تداهم مكاتب الشرطة ضمن تحقيقاتها في حادث إي تيه وان

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داهمت النيابة العامة، التي تجري حاليا تحقيقات في حادث التدافع بمنطقة إي تيه وان، مبنى وكالة شرطة العاصمة سيول، اليوم الأربعاء.وشملت عملية المداهمة مكتب رئيس وكالة شرطة سيول "كيم كوانغ هو"، ومصادرة هاتفه المحمول، والتسجلات المتعلقة بأعمال الشرطة قبل وبعد كارثة إي تيه وان.وقد أحالت الشرطة رئيس وكالة شرطة سيول "كيم" إلى النيابة العامة ووجهت إليه اتهاما دون احتجازه، بالإهمال المهمني الذي تسبب في وقوع عدد كبير من الوفيات.ويُتهم "كيم" بسوء التعامل مع الحادث الذي أسفر عن وفاة 159 شخصا، بما في ذلك عدم اتخاذ تدابير وقائية على الرغم من توقع حشود كبيرة في منطقة إي تيه وان في عيد الهالوين في شهر أكتوبر من العام الماضي.وتأتي المصادرة الأخيرة بعد 8 أيام من قيام النيابة بتفتيش وكالة شرطة سيول لأول مرة.