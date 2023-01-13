يون يصل إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى سويسرا أمس الثلاثاء لحضور منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. وهبطت الطائرة الرئاسية التى تقل يون والوفد المرافق له فى الساعة 5:50 من مساء الثلاثاء في مطار زيورخ، قادما من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليظهر في المنتدى لأول مرة رئيس كوري جنوبي منذ تسع سنوات.ومن المقرر أن يعقد يون اجتماع غداء مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى اليوم الأربعاء لشرح السياسات الاقتصادية الكورية القائمة على السوق، كما سيحضر الرئيس أيضا حدثا يهدف إلى الترويج للثقافة الكورية ومحاولة كوريا استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030.وقال مكتب الرئيس يون إن الرئيس سيلقي خطابا خاصا في المنتدى غدا الخميس، يعرض فيه أفكارا للتعاون والتضامن الدوليين في تعزيز سلاسل التوريد، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبناء نظام رقمي.ويخطط يون لزيارة المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ قبل العودة إلى كوريا يوم السبت.