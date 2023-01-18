وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية قريبا

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وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية قريبامن المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" كوريا الجنوبية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.وفي إيجاز صحفي دوري يوم أمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" صحة تقارير إعلامية سابقة تفيد بأن الوزير أوستن سيسافر قريبا إلى كوريا الجنوبية والفلبين للاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في كلا البلدين.وقال رايدر إن تلك الرحلة ستمثل إعادة تأكيد على التزام الولايات المتحدة العميق بالجهود المشتركة مع حلفائها وشركائها لمتابعة الرؤية المشتركة للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.وسوف تأتي رحلة أوستن في الوقت الذي تخطط فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات ردع موسع في فبراير لمواجهة أي هجوم نووي كوري شمالي محتمل.وخلال الزيارة المرتقبة، من المتوقع أن يفحص وزير الدفاع الأمريكي الاستعدادات للمناورات بقيادة لجنة استراتيجية الردع.ورفض المتحدث الأمريكي الخوض في تفاصيل تلك التدريبات، وقال فقط إن الولايات المتحدة تعيد التأكيد على التزامها بتوفير ردع موسع للحليفتين الإقليميتين كوريا الجنوبية واليابان، وسوف تواصل التركيز على التدريب وضمان التشغيل البيني.