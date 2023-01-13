استجواب الرئيس السابق لسانغ بانغ أول لمدة 13 ساعة في اتهامات بالفساد

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استجوب وكلاء النيابة العامة "كيم سونغ تيه" الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ أول" لمدة 13 ساعة، أمس الثلاثاء، بشأن اتهامات تتعلق بمزاعم فساد ذات صلة برئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وبدأ فريق التحقيقات في مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" في استجواب كل من "كيم" والرئيس الحالي للمجموعة "يانغ صون كيل" في الساعة 11 بعد أن عاد كلاهما إلى كوريا الجنوبية من تايلاند في وقت سابق من اليوم.وانتهى الاستجواب في حوالي منتصف الليل، حيث قام كيم مع محاميه بمراجعة أقواله التي وثقتها النيابة لمدة ساعتين بعد انتهاء الاستجواب في حوالي الساعة 10 مساءً.وقد استجوب المدعون كيم بشأن مزاعم الاختلاس وخيانة الأمانة، ويقال إن كيم تعاون في الاستجواب.وسوف يستأنف المدعون الاستجواب اليوم الأربعاء في الساعة 10 صباحا، ومن المرجح أن يطلبوا إصدار أمر من المحكمة باعتقال كيم رسميا خلال النهار، لأنهم لا يستطيعون احتجاز مشتبه به بعد 48 ساعة من القبض عليه دون أمر توقيف.