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السياسية

يون يلتقي مع الكوريين الجنوبيين في سويسرا

Write: 2023-01-18 12:23:59Update: 2023-01-18 12:25:41

يون يلتقي مع الكوريين الجنوبيين في سويسرا

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس "يون صوك يول" زيارته لسويسرا التي تستغرق أربعة أيام، أمس الثلاثاء، باجتماع مع المواطنين الكوريين الجنوبيين هناك.
وخلال الاجتماع الذي عقد في أحد الفنادق في زيورخ مساء، قال يون إن كوريا الجنوبية ستواصل بقوة التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة مع القوى الصناعية الكبرى التي تشترك في القيم العالمية، مثل سويسرا.
وأضاف الرئيس أن التضامن مع المجتمع الدولي على أساس القيم العالمية هو الطريق الذي يؤدي إلى حماية المصالح الوطنية للبلاد والازدهار الاقتصادي.
كما أشار يون إلى أن كوريا الجنوبية وسويسرا عززتا أسس التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ورابطة التجارة الحرة الأوربية، وأن البلدين يسجلان أرقاما قياسية جديدة كل عام.
وتعهد الرئيس ببذل قصارى جهده لضمان أن تحقق التنمية والتقدم في كوريا الجنوبية فوائد حقيقية للمقيمين الكوريين الجنوبيين في سويسرا.




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