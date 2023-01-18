ارتفاع الحركة الجوية في كوريا بنسبة 16% في عام 2022

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ارتفعت الحركة الجوية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي حيث سجلت الرحلات الداخلية مستوى قياسيا.وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والمحلية خلال العام الماضي 539 ألفا و788 رحلة، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.وبعد تسجيل نمو مضطرد ولكن متواضع خلال فترة جائحة كورونا، ارتفع حجم الحركة الجوية بدءا من شهر يونيو من العام الماضي، حيث خففت العديد من الدول إجراءات الحجر الصحي وقيود الدخول، وبالتالي سجلت كوريا متوسطا يوميا بلغ 1479 رحلة جوية.وقد سجل عدد الرحلات على الخطوط الداخلية رقما قياسيا في العام الماضي بلغ 263 ألفا و432 رحلة، وهو الأكبر منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1996. وقفز حجم الرحلات الدولية بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى أكثر من 276 ألفا خلال العام الماضي.وكان مطار إنتشون الدولي أكثر المطارات ازدحاما في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بمتوسط بلغ 521 رحلة يوميا، وتلاه مطار جيجو الدولي، ثم مطار كيم بو الدولي.