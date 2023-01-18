سيول تقول إنها لن تجري محادثات حول العمل القسري إلا إذا استجابت طوكيو

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قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو هيون دونغ" إنه لا توجد حاجة لإجراء مناقشات بين كوريا الجنوبية واليابان ما لم تقدم طوكيو ردا إيجابيا بشأن قضية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وأدلى نائب الوزير الكوري بهذه التصريحات خلال جلسة للجنة البرلمانية للشئون الخارجية عقدت أمس الثلاثاء، حيث أعرب نواب البرلمان عن قلقهم إزاء اقتراح الحكومة بتعويض الضحايا دون مشاركة الشركات اليابانية.وقال "تشو" إن الحكومة الكورية تجري مشاورات مع نظيرتها اليابانية لمناقشة إجراءات استجابة طوكيو.وقد عقد البلدان مشاورات دبلوماسية على مستوى العمل بشأن هذه القضية في طوكيو يوم الاثنين، ولكن ظهرت خلافات بشأن استجابة اليابان، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية إن سيول دعت إلى تقديم اعتذار ومشاركة مباشرة من قبل الشركات ذات الصلة لإظهار لحسن النية.وقال نائب الوزير "تشو" إن كوريا الجنوبية ستواصل التأكيد لليابان على أن المفاوضات ستُعتبر ناجحة فقط عندما يتم قبول الحل بشكل جيد في كوريا الجنوبية.