حركة المرور الجوي المحلي في كوريا تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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سجلت حركة المرور الجوي المحلي في كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء إن حجم حركة المرور الجوي المحلي بلغ 263 ألفا و432 طائرة في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1996.ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى توسيع عدد الرحلات الجوية التي تربط بين مطار كيم بو في سيول بمطار جيجو.وبلغ المتوسط اليومي لحجم حركة المرور الجوي المحلي 722 طائرة في العام الماضي، بعد أن كان 675 طائرة في عام 2019، و605 طائرات في عام 2020، و719 طائرة في عام 2021.وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي قامت بتسيير رحلاتها من وإلى كوريا الجنوبية في العام الماضي 539 ألفا و788 طائرة، بزيادة 16% مقارنة بالعام الأسبق.وزاد حجم حركة المرور الجوي الدولي في العام الماضي 276 ألفا و356 طائرة، بزيادة نسبتها 36% مقارنة بالعام الأسبق، نتيجة لزيادة عدد الرحلات الجوية التي تربط بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية واليابان.وشهدت حركة المرور الجوي من وإلى مطار إنتشون الدولي زيادة بنسبة 24.6% في العام الماضي، لتصل إلى 190 ألفا و244 طائرة.