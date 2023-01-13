رئيس الحزب المعارض الرئيسي يعلن عما إذا كان سيمثل لتحقيقات النيابة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعلن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" اليوم الأربعاء عما إذا كان سيمثل لتحقيقات النيابة العامة بشأن الاشتباه في تورطه في فضيحة "ديه جانغ دونغ" العقارية.وقال سكريتر عام الحزب المعارض الرئيسي "جو جونغ شيك" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم إن رئيس الحزب "لي" سيعلن بنفسه بعد ظهر اليوم عما إذا كان سيخضع لتحقيقات النيابة العامة.وأضاف "جو" أن القرار بشأن الاستجابة لاستدعاء النيابة العامة سيكون في يد رئيس الحزب "لي"، لكن نواب البرلمان التابعين للحزب يعترضون على خضوعه لتحقيقات النيابة، ويصفون طلب استدعائه للتحقيقات بأنه يستهدف قمعه سياسيا.وكانت النيابة العامة قد طلبت من رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه مونغ" الحضور لمكتب المدعي العام الإقليمي في سيول للمثول لتحقيقاتها في الاتهامات الموجهة إليه بتورطه في فضيحة "ديه جانغ دونغ" العقارية.