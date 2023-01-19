المحلية جمعيات مدنية تنتقد الحل الحكومي لقضية العمل القسري

انتقدت عدة جمعيات مدنية في كوريا الجنوبية الحل الحكومي المقترح لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب من خلال طرف ثالث.

وصرح "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي بواسطة اليابان" بموقفه حول هذه القضية خلال مسيرة احتجاجية أمس الأربعاء، إلى جانب "جمعية العمل المشترك من أجل العدالة التاريخية" و"جمعية العلاقات السلمية بين كوريا واليابان"، وغير ذلك من الجمعيات.

وقالت رئيسة المجلس الكوري "لي نا يونغ" إن حل حكومة "يون صوك يول" هو حل قد فشل بالفعل، واتهمت الحكومة بمعاملة الضحايا كـ"جهلة وضعفاء ويمكن تجاهلهم". كما وصفت ذلك الحل بأنه "متسرع ومهين"، وأكدت أنه ينتهك كرامة وشرف الضحايا، وطالبت الحكومة بالتراجع عنه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت وزارة الخارجية رسميا خطة محتملة لتعويض ضحايا العمل القسري من خلال "مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية في الإمبراطورية اليابانية" التابعة لوزارة الداخلية.

