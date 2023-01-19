رئيس الوزراء يلتقي بأعضاء لجنة التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان

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التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الأربعاء بوفد من لجنة يابانية للتعاون بين البلدين.ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، استقبل "هان" الوفد الياباني الذي ضم القائم بأعمال رئيس اللجنة "هيروفومي ناكاسوني"، حيث تبادلوا الآراء حول سبل تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو. كما حضر الاجتماع رئيس الجانب الكوري الجنوبي للجنة التعاون "لي ديه سون".وقد تم الترتيب للاجتماع بعد يوم من عقد اللجنتين اجتماعا عاما مشتركا في سيول لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط جهود إدارة "يون صوك يول" لتعزيز العلاقات المتوترة بين كوريا الجنوبية واليابان.وهنأ رئيس الوزراء "هان" أعضاء الجانبين على عقد الاجتماع بنجاح، وأشاد بجهودهم في تحسين العلاقات الثنائية.كما أكد على أن البلدين الجارين اللذين يشتركان في قيم الديمقراطية الليبرالية يجب أن يعملا سويا، ودعا إلى بذل جهود مشتركة لتركز العلاقات بينهما على المستقبل.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين على إعلان سيول وطوكيو المشترك لعام 1998 بين الرئيس السابق "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني السابق "كيزو أوبوتشي"، والذي حث على تطوير العلاقات التي تركز على المستقبل.