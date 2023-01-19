إيران تستدعي سفير كوريا الجنوبية لديها بسبب تصريحات يون في الإمارات

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية في طهران للاحتجاج على وصف الرئيس "يون صوك يول" لإيران بأنها "عدو" لدولة الإمارات العربية المتحدة.ووفقا لوكالة أنباء الدولة الإسلامية أمس الأربعاء، التقى "رضا نجفي" نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، بالسفير "يون كانغ هيون" أمس الأربعاء، للاحتجاج على تصريحات "يون" وطالب بتصحيحها.ونقلا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قال التقرير إن "نجفي" سلط الضوء على علاقات إيران الودية مع معظم دول الخليج العربي، قائلا إن تصريحات "يون" تعتبر تدخلا في العلاقات الودية وقد تؤدي إلى تقويض السلام والأمن في المنطقة.وطالب نائب الوزير الإيراني بتفسير فوري لهذه التصريحات، وشدد على ضرورة قيام سيول بتصحيح هذا الموقف.وقال أيضا إن تصريحات "يون" الأخيرة حول إمكانية تطوير أسلحة نووية تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وطلب تفسيرا لهذه التصريحات من سيول.