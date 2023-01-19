الرئيس يون يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في كوريا

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس "يون صوك يول" الشركات العالمية إلى الاستثمار في كوريا الجنوبية، وتعهد بتقديم الدعم النشط وإلغاء اللوائح التي تعيق أعمالها.وقدم الرئيس هذه الدعوة أمس الأربعاء خلال مأدبة غداء شارك فيها 15 من الرؤساء التنفيذيين من الشركات العالمية ورؤساء التكتلات الكورية الجنوبية الست في فندق في مدينة "دافوس" السويسرية حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.ودعا الرئيس "يون" الشركات إلى الاستثمار في بلاده، قائلا إن السوق المحلية ومكتبه مفتوحان أمامهما، ووجه الدعوة لهم إلى زيارتها في أي وقت.كما ألمح الرئيس إلى إمكانية رفع القيود واللوائح التي تعليق عمل الشركات، وطلب منهم إبلاغه بأي شيء يتعارض مع المعايير العالمية في هذا الشأن، موضحا أنه إذا كان هناك الكثير من الاستثمار الأجنبي، فسوف تكون كوريا الجنوبية قادرة على تعديل أنظمتها لتتفق مع تلك المعايير.