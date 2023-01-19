النيابة تطلب إصدار مذكرة احتجاز بحق الرئيس السابق لمجموعة سانغ بانغ اول

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طلب المدعون بالنيابة إصدار مذكرة احتجاز بحق الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ اول"، بسبب العديد من تهم الفساد والمزاعم ذات صلة برئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ".وقال مكتب النيابة العامة الإقليمي في "سو وان" اليوم الخميس إنه طلب إصدار المذكرة بحق "كيم سونغ تيه"، الذي عاد من تايلاند يوم الثلاثاء، بتهم الاختلاس والرشوة وانتهاك القوانين الخاصة بسوق رأس المال وإدارة النقد الأجنبي.كما سعت النيابة إلى إصدار مذكرة احتجاز أخرى بحق الرئيس الحالي للمجموعة "يانغ صون كيل"، المتهم باختلاس أموال الشركة بالتواطؤ مع ابن عمه "كيم".وقال محامي "كيم" إن موكله لن يحضر جلسة المحكمة لمذكرة التوقيف المحددة في الساعة 2:30 بعد الظهر اليوم الخميس، وترك القرار للقاضي المشرف على الطلب بناء على المستندات التي قدمتها النيابة.ويأتي طلب مذكرة الاحتجاز بعد يومين من عودة "كيم" إلى البلاد بعد ثمانية أشهر من هروبه. وقد استجوبته النيابة لمدة 13 ساعة فور عودته بشأن تهم الفساد.